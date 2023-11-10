العراق يؤكد دعمه والتزامه باتفاق أوبك +

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، إلتزامها ودعمها لاتفاق أوبك + في تحديد مستويات الإنتاج.

وذكر بيان للوزارة – أوردته وكالة الأنباء العراقية -، أنه“بالإشارة إلى بعض التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخرا بخصوص زيادة في الصادرات النفطية للعراق، تود أن تبين وزارة النفط أن الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة، ومنها العراق هي مسألة طبيعية، لا تؤثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة أوبك +”.

وأضاف البيان أن“هذه الزيادات تطرأ في مستويات الصادرات احياناً؛ بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، من فصل إلى آخر، والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي”.

وشددت الوزارة، بحسب البيان، على“التزام الدول الأعضاء فى منظمة أوبك، والدول المتحالفة من خارج أوبك ومنها العراق، في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولاً إلى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، بعيداً عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين”.

وأشارت الوزارة، إلى أن“أوبك + سوف لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات إلى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام والعام المقبل، وبما ينسجم مع تفاؤل نمو الاقتصاد العالمي، بعد صدور تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي عدل فيها توقعاته حول حجم النمو الاقتصادي المتوقع في الصين، من 5% إلى 5.4% نتيجة التعافي الكبير بعد جائحة كورونا”.

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