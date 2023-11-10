روسيا تصدر شحنة قياسية من النفط إلى البرازيل

MENAFN - Al-Borsa News) صدرت روسيا شحنة قياسية من النفط الخام بواقع 207 آلاف طن بقيمة 133 مليون دولار إلى البرازيل في أكتوبر الماضي.

وأصبحت روسيا – وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية – من أكبر ثلاثة موردين للذهب الأسود إلى البرازيل في الشهر الماضي ، حيث كانت شحنة النفط في شهر أكتوبر 2023، من حيث الحجم والقيمة هي الأكبر منذ العام 1997 على الأقل.

واستأنفت البرازيل شراء النفط من روسيا في مطلع الخريف بعد انقطاع دام عامين، وفي أكتوبر 2023 زادت حجم المشتريات بواقع 2.5 مرة إلى 207.4 ألف طن، أو ما يعادل 1.5 مليون برميل ، وقبل الشهر الماضي، اشترت البرازيل شحنة قياسية من الخام الروسي في مايو 2022، والتي بلغت 139.8 ألف طن.

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