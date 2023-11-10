روسيا تصدر شحنة قياسية من النفط إلى البرازيل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صدرت روسيا شحنة قياسية من النفط الخام بواقع 207 آلاف طن بقيمة 133 مليون دولار إلى البرازيل في أكتوبر الماضي.
وأصبحت روسيا – وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية – من أكبر ثلاثة موردين للذهب الأسود إلى البرازيل في الشهر الماضي ، حيث كانت شحنة النفط في شهر أكتوبر 2023، من حيث الحجم والقيمة هي الأكبر منذ العام 1997 على الأقل.
واستأنفت البرازيل شراء النفط من روسيا في مطلع الخريف بعد انقطاع دام عامين، وفي أكتوبر 2023 زادت حجم المشتريات بواقع 2.5 مرة إلى 207.4 ألف طن، أو ما يعادل 1.5 مليون برميل ، وقبل الشهر الماضي، اشترت البرازيل شحنة قياسية من الخام الروسي في مايو 2022، والتي بلغت 139.8 ألف طن.
أ ش أ
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