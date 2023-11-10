الكرملين يحذر من تداعيات الدين الأمريكي الهائل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف من تداعيات الدين الأمريكي الهائل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.
وقال بيسكوف – وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية –“إن الدين العام الأمريكي ارتفع بدرجة كبيرة لدرجة أن واشنطن لن تكون قادرة قريبا على طباعة المزيد من الدولارات لخدمته”.
وجاء حديث بيسكوف تعليقا على تصريح أمريكي حول أن الولايات المتحدة أنفقت 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا منذ أوائل عام 2022.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أفادت في سبتمبر الماضي، بأن دين الولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.
أ ش أ
MENAFN10112023000202011048ID1107409210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.