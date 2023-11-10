الكرملين يحذر من تداعيات الدين الأمريكي الهائل

MENAFN - Al-Borsa News) حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف من تداعيات الدين الأمريكي الهائل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.

وقال بيسكوف – وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية –“إن الدين العام الأمريكي ارتفع بدرجة كبيرة لدرجة أن واشنطن لن تكون قادرة قريبا على طباعة المزيد من الدولارات لخدمته”.

وجاء حديث بيسكوف تعليقا على تصريح أمريكي حول أن الولايات المتحدة أنفقت 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا منذ أوائل عام 2022.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أفادت في سبتمبر الماضي، بأن دين الولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

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