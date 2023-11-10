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إيرباص تعتزم خفض 750 وظيفة ضمن خطة لإعادة التنظيم

11/10/2023 2:16:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم“إيرباص” خفض 750 وظيفة في إطار خطة إعادة تنظيم أعمالها في أنشطة الدفاع والفضاء، بعد أن تكبد القسم خسائر فصلية خلال الربع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” الجمعة، إنه من غير المتوقع أن يؤدي التغيير الجديد إلى إجراء تسريح إجباري للعاملين، وإنما سوف يتم تنفيذ المخطط من خلال عدم تجديد تعاقدات العاملين، وإحداث فجوة في التوظيف.

وأكد متحدث رسمي باسم“إيرباص” في تصريح للوكالة هذه المعلومات، موضحاً أن هذا الإجراء لن يؤثر في خفض صافي عدد العاملين بشكل عام، نظراً لنمو الأعمال الكلية للشركة.

وأعلنت“إيرباص” الأربعاء الماضي، أنها تخطط لإعادة تنظيم قسم أنشطة الدفاع والفضاء ، بعد أن تكبد خسائر فصلية إثر إنفاق 300 مليون دولار لتطوير أقمار صناعية لم تُحددها الشركة، لكن مصادر في الصناعة أوضحت للوكالة أنها تتضمن أقماراً من طراز“وان سات” القابلة لإعادة البرمجة.

أ ش أ

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