إيرباص تعتزم خفض 750 وظيفة ضمن خطة لإعادة التنظيم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم“إيرباص” خفض 750 وظيفة في إطار خطة إعادة تنظيم أعمالها في أنشطة الدفاع والفضاء، بعد أن تكبد القسم خسائر فصلية خلال الربع الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” الجمعة، إنه من غير المتوقع أن يؤدي التغيير الجديد إلى إجراء تسريح إجباري للعاملين، وإنما سوف يتم تنفيذ المخطط من خلال عدم تجديد تعاقدات العاملين، وإحداث فجوة في التوظيف.
وأكد متحدث رسمي باسم“إيرباص” في تصريح للوكالة هذه المعلومات، موضحاً أن هذا الإجراء لن يؤثر في خفض صافي عدد العاملين بشكل عام، نظراً لنمو الأعمال الكلية للشركة.
وأعلنت“إيرباص” الأربعاء الماضي، أنها تخطط لإعادة تنظيم قسم أنشطة الدفاع والفضاء ، بعد أن تكبد خسائر فصلية إثر إنفاق 300 مليون دولار لتطوير أقمار صناعية لم تُحددها الشركة، لكن مصادر في الصناعة أوضحت للوكالة أنها تتضمن أقماراً من طراز“وان سات” القابلة لإعادة البرمجة.
أ ش أ
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