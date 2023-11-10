أسعار النفط تعزز مكاسبها .. وخام برنت يقترب من 81 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، رغم هدوء مخاوف المستثمرين تجاه تطور الصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 1.17% إلى 80.95 دولار للبرميل في تمام الساعة 03:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لكنها تُعد منخفضة قرابة 5% هذا الأسبوع.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.12% إلى 76.59 دولار للبرميل.

وأوضحت“بريانكا ساشديفا” محللة الأسواق لدى“فيليب نوفا بي تي إي” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، أن المستثمرين يشعرون بالقلق من التأثير المحتمل للتباطؤ الاقتصادي العالمي على انخفاض الطلب على الوقود، وأن هذا ينفي تماماً مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مضيفة أن الانخفاض الأخير للأسعار غير مبرر، ومن المرجح أن تجد الأسعار دعماً بسبب انخفاض العرض، والاختناقات المحتملة في الخليج العربي.

ومن ناحية أخرى، يرى محللو“سيتي بنك” أن احتمالات صعود أسعار النفط من المستويات الحالية كثيرة، وقد تتحرك منظمة“أوبك” وحلفاؤها للدفاع عن الأسعار، في حين تظل مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط مرتفعة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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