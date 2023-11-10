أسعار النفط تعزز مكاسبها .. وخام برنت يقترب من 81 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، رغم هدوء مخاوف المستثمرين تجاه تطور الصراع في الشرق الأوسط.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 1.17% إلى 80.95 دولار للبرميل في تمام الساعة 03:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لكنها تُعد منخفضة قرابة 5% هذا الأسبوع.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.12% إلى 76.59 دولار للبرميل.
وأوضحت“بريانكا ساشديفا” محللة الأسواق لدى“فيليب نوفا بي تي إي” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، أن المستثمرين يشعرون بالقلق من التأثير المحتمل للتباطؤ الاقتصادي العالمي على انخفاض الطلب على الوقود، وأن هذا ينفي تماماً مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مضيفة أن الانخفاض الأخير للأسعار غير مبرر، ومن المرجح أن تجد الأسعار دعماً بسبب انخفاض العرض، والاختناقات المحتملة في الخليج العربي.
ومن ناحية أخرى، يرى محللو“سيتي بنك” أن احتمالات صعود أسعار النفط من المستويات الحالية كثيرة، وقد تتحرك منظمة“أوبك” وحلفاؤها للدفاع عن الأسعار، في حين تظل مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط مرتفعة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
أ ش أ
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