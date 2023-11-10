بايدن يعلن صندوق شراكة الأمريكيتين من أجل الطبيعة لحماية البيئة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن“صندوق شراكة الأمريكيتين من أجل الطبيعة” في قمة“قادة شراكة الأمريكيتين من أجل الرخاء الاقتصادي” لدعم أهداف الحفاظ على البيئة .

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية ، أن الصندوق يهدف إلى تحفيز الاستثمار في رأس المال الهائل في نصف الكرة الغربي وإطلاق العنان للحلول القائمة على الحفاظ على الطبيعة ، وبموجب هذه المبادرة، فإن الهدف النهائي هو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز خلق فرص العمل والرخاء، وحماية الأرواح وسبل العيش من آثار تغير المناخ .

وسيدعم صندوق شراكة الأمريكيتين من أجل الطبيعة البلدان الشريكة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالتعاون الفني لتعميم الحلول القائمة على الحفاظ على المناخ والتنوع البيولوجي في خطط التنمية الاقتصادية والاستثمارات .

وأشار البيان إلى أن طلب المستثمرين واهتمامهم بالحلول القائمة على الطبيعة تزايد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن العديد من المشاريع والمعاملات المبتكرة لا تتحقق بسبب نقص تمويل المنح في المراحل المبكرة. ولمعالجة هذا الاختناق الخطير، سيوفر الصندوق منحا للتعاون الفني، بما في ذلك تقديم التحليلات وتصميم المشاريع وبناء القدرات وتقييم رأس المال الطبيعي .

وسوف تدعم نتائج مشاريع المنح تمويل الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المعاملات والأدوات المبتكرة بما في ذلك الديون مقابل الطبيعة ومقايضات الديون بالمناخ والسندات المرتبطة بالاستدامة .

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