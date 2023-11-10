الرى: توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وناميبيا فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية

MENAFN - Al-Borsa News) شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات“مؤتمر الصرف الصحى في افريقيا” في نسخته السابعة AfricaSan7 بدولة ناميبيا.

وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم الى أن مجلس وزراء المياه الافارقة يلعب دورا تنسيقيا هاما لتقديم التوجيه الاستراتيجي نحو تشكيل أجندة إدارة الصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل آمن في أفريقيا ، حيث ينعقد مؤتمر AfricaSan7 تحت عنوان“تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة” بعد أسبوع واحد فقط من أسبوع القاهرة السادس للمياه الذى عقد تحت عنوان“العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة” ، فنحن بحاجة الى العمل واتخاذ إجراءات على ارض الواقع بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن خدمات المياه والصرف الصحى تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتطلعات التنمية في افريقيا نظراً لتأثيرها المباشر على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ، حيث تشير المعلومات المستمدة من التقييمات الذاتية للدول الأعضاء بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي الى ان أكثر من ٨٠٠ مليون شخص في أفريقيا يفتقر الى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن ، وأن ما يقرب من ٤٣٠ مليون شخص يفتقرون للوصول للمياه الصالحة للشرب.

علاوة على ذلك فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ سيتطلب مزيد من الاستثمارات ، فهناك حاجة إلى ما لا يقل عن ٦٦ مليار دولار أمريكي سنويا فى مجال البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي وهو ما يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ ١٣ مليار دولار سنويا ، كما تشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لأفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين ٤٣ إلى ٥٦ مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره ٩-١٤ مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في أفريقيا مما يدعو لزيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب المدارة بشكل آمن و زيادة ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وزيادة ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية.

ولهذا السبب يأتي اجتماعنا اليوم في الوقت المناسب للعمل على تخصيص المزيد من الموارد للصرف الصحي والنظافة والمياه.

كما أكد على ضرورة التعاون مع الحكومات والشركاء لرفع مستوى الصرف الصحي والنظافة في الأنظمة الوطنية والتخطيط والاستثمار في جميع أنحاء القارة ، حيث تتمثل رؤية الأمكاو في خلق بيئة تمكينية تعزز الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والمستدامة في جميع أنحاء الدول الأعضاء ، علاوة على أهمية الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بناءً على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد ١٩.

و في ختام الكلمة ، أشار الى أهم مشاركات الامكاو بالاحداث العالمية خلال الفترة الماضية مثل المشاركة في الإسبوع المياه العالمي في ستوكهولم حيث كانت أفريقيا ممثلة بدرجة عالية بفضل جهود السكرتارية من خلال جلسة Africa Focus والمناقشات المثمرة مع شركاء التنمية في أفريقيا ، فضلاً عن اطلاق النسخة الأولى من مجلة AVOW ، والمشاركة في قمة المناخ الأفريقية في كينيا ، وتوقيع الامكاو التزامه بقيادة العملية الإقليمية لأفريقيا لمنتدى المياه العالمي العاشر خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة في اندونيسيا ، حيث عقدت بالفعل الجولة الأولى من المشاورات خلال أسبوع القاهرة للمياه بحضور السادة الوزراء وممثليهم.

وعقب الجلسة قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وناميبيا فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.