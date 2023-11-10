Saturday, 11 November 2023 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات: 33.5 مليار درهم مكاسب أسبوعية للأسهم المحلية

11/10/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 33.5 مليار درهم مع استمرار إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة انباء الإمارات” وام” ان المكاسب السوقية الأسبوعية توزعت بواقع 28.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 4.85 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.545 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.877 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و667.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة أسبوعية بنحو 6.4 مليار درهم موزعة بواقع 4.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.5 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 94.8 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” خلال الأسبوع بنسبة 0.4% أو ما يعادل 38.39 نقطة ليقفل عند 9548.88 نقطة، فيما زاد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.49% رابحاً نحو 45.4 نقطة ليغلق عند 9326.72 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 1% أو ما يعادل 49 نقطة ليغلق عند 3969.28 نقطة بالغاً بذلك أعلى مستوياتها في 4 أسابيع منذ 12 أكتوبر الماضي، مدعوما بمكاسب أسهم العقار بنسبة 3.3% والصناعة 1.24% وخدمات الاتصالات 0.56% والخدمات 0.34%.

أ ش أ

MENAFN10112023000202011048ID1107409205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث