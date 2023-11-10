الإمارات: 33.5 مليار درهم مكاسب أسبوعية للأسهم المحلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 33.5 مليار درهم مع استمرار إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وذكرت وكالة انباء الإمارات” وام” ان المكاسب السوقية الأسبوعية توزعت بواقع 28.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 4.85 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.545 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.877 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و667.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة أسبوعية بنحو 6.4 مليار درهم موزعة بواقع 4.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.5 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 94.8 ألف صفقة.
وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” خلال الأسبوع بنسبة 0.4% أو ما يعادل 38.39 نقطة ليقفل عند 9548.88 نقطة، فيما زاد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.49% رابحاً نحو 45.4 نقطة ليغلق عند 9326.72 نقطة.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 1% أو ما يعادل 49 نقطة ليغلق عند 3969.28 نقطة بالغاً بذلك أعلى مستوياتها في 4 أسابيع منذ 12 أكتوبر الماضي، مدعوما بمكاسب أسهم العقار بنسبة 3.3% والصناعة 1.24% وخدمات الاتصالات 0.56% والخدمات 0.34%.
أ ش أ
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