الإمارات: 33.5 مليار درهم مكاسب أسبوعية للأسهم المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 33.5 مليار درهم مع استمرار إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة انباء الإمارات” وام” ان المكاسب السوقية الأسبوعية توزعت بواقع 28.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 4.85 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.545 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.877 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و667.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة أسبوعية بنحو 6.4 مليار درهم موزعة بواقع 4.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.5 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 94.8 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” خلال الأسبوع بنسبة 0.4% أو ما يعادل 38.39 نقطة ليقفل عند 9548.88 نقطة، فيما زاد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.49% رابحاً نحو 45.4 نقطة ليغلق عند 9326.72 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 1% أو ما يعادل 49 نقطة ليغلق عند 3969.28 نقطة بالغاً بذلك أعلى مستوياتها في 4 أسابيع منذ 12 أكتوبر الماضي، مدعوما بمكاسب أسهم العقار بنسبة 3.3% والصناعة 1.24% وخدمات الاتصالات 0.56% والخدمات 0.34%.

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