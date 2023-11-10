الزراعة الأمريكية تتوقع انخفاض صادرات البلاد من لحوم الأبقار هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض صادرات البلاد من لحوم الأبقار هذا العام، في ظل تزايد الواردات بسبب انخفاض أعداد الماشية، بعد سنوات من الجفاف الذي أصاب المراعي.
وأوضحت وزارة الزراعة في تقرير صدر أمس، أنها تتوقع انخفاض صادرات لحوم الأبقار الأمريكية بنسبة 14% إلى 3 مليارات رطل (قرابة 1.4 مليون طن متري) هذا العام، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020 أثناء الوباء، على أن ينخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً كأكبر مصدر للحوم البقر.
كما تتوقع الوزارة أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من لحوم الأبقار بشكل أكبر خلال العام القادم، بسبب نقص إمدادات الماشية، وأن تصل الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات عند 2.8 مليار رطل في 2024.
وأشارت بيانات وزارة الزراعة إلى زيادة إجمالي واردات الولايات المتحدة من اللحم البقري بحوالي 6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات القادمة من أستراليا بنسبة 49% خلال نفس الفترة.
وأعلنت السفارة الأمريكية في باراجواي أن الولايات المتحدة سوف تعيد فتح أبوابها أمام استيراد لحوم الأبقار من الدولة اللاتينية بداية من الشهر القادم، بعد توقف دام ربع قرن.
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