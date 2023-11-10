الزراعة الأمريكية تتوقع انخفاض صادرات البلاد من لحوم الأبقار هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض صادرات البلاد من لحوم الأبقار هذا العام، في ظل تزايد الواردات بسبب انخفاض أعداد الماشية، بعد سنوات من الجفاف الذي أصاب المراعي.

وأوضحت وزارة الزراعة في تقرير صدر أمس، أنها تتوقع انخفاض صادرات لحوم الأبقار الأمريكية بنسبة 14% إلى 3 مليارات رطل (قرابة 1.4 مليون طن متري) هذا العام، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020 أثناء الوباء، على أن ينخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً كأكبر مصدر للحوم البقر.

كما تتوقع الوزارة أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من لحوم الأبقار بشكل أكبر خلال العام القادم، بسبب نقص إمدادات الماشية، وأن تصل الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات عند 2.8 مليار رطل في 2024.

وأشارت بيانات وزارة الزراعة إلى زيادة إجمالي واردات الولايات المتحدة من اللحم البقري بحوالي 6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات القادمة من أستراليا بنسبة 49% خلال نفس الفترة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في باراجواي أن الولايات المتحدة سوف تعيد فتح أبوابها أمام استيراد لحوم الأبقار من الدولة اللاتينية بداية من الشهر القادم، بعد توقف دام ربع قرن.

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