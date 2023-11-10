Saturday, 11 November 2023 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزراعة الأمريكية تتوقع انخفاض صادرات البلاد من لحوم الأبقار هذا العام

11/10/2023 2:14:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض صادرات البلاد من لحوم الأبقار هذا العام، في ظل تزايد الواردات بسبب انخفاض أعداد الماشية، بعد سنوات من الجفاف الذي أصاب المراعي.

وأوضحت وزارة الزراعة في تقرير صدر أمس، أنها تتوقع انخفاض صادرات لحوم الأبقار الأمريكية بنسبة 14% إلى 3 مليارات رطل (قرابة 1.4 مليون طن متري) هذا العام، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020 أثناء الوباء، على أن ينخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً كأكبر مصدر للحوم البقر.

كما تتوقع الوزارة أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من لحوم الأبقار بشكل أكبر خلال العام القادم، بسبب نقص إمدادات الماشية، وأن تصل الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات عند 2.8 مليار رطل في 2024.

وأشارت بيانات وزارة الزراعة إلى زيادة إجمالي واردات الولايات المتحدة من اللحم البقري بحوالي 6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات القادمة من أستراليا بنسبة 49% خلال نفس الفترة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في باراجواي أن الولايات المتحدة سوف تعيد فتح أبوابها أمام استيراد لحوم الأبقار من الدولة اللاتينية بداية من الشهر القادم، بعد توقف دام ربع قرن.

أرقام

MENAFN10112023000202011048ID1107409196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث