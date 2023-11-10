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الدول الأكثر جذبا للمواهب حول العالم

11/10/2023 2:04:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظت سويسرا على صدارة قائمة الدول الأكثر جذبًا للمواهب نظرًا لقدرتها على تمكينهم والاحتفاظ بهم وهو ما يعود للمستويات المرتفعة من الحماية الاجتماعية وبيئتها الطبيعية.

وتستند تلك القائمة السنوية العاشرة التي نشرتها كلية "إنسياد" لإدارة الأعمال وضمت 134 دولة على مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023 الذي يقيس مدى قدرة الدول على جذب واستبقاء المواهب العالمية.

وحصلت الدول الأوروبية على 17 مركزًا في قائمة أفضل 25 دولة، والتغيير الأبرز هذا العام هو غياب اليابان التي حلت محلها كوريا الجنوبية – في الترتيب الرابع والعشرين - لأول مرة.


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