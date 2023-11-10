الدول الأكثر جذبا للمواهب حول العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) حافظت سويسرا على صدارة قائمة الدول الأكثر جذبًا للمواهب نظرًا لقدرتها على تمكينهم والاحتفاظ بهم وهو ما يعود للمستويات المرتفعة من الحماية الاجتماعية وبيئتها الطبيعية.
وتستند تلك القائمة السنوية العاشرة التي نشرتها كلية "إنسياد" لإدارة الأعمال وضمت 134 دولة على مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023 الذي يقيس مدى قدرة الدول على جذب واستبقاء المواهب العالمية.
وحصلت الدول الأوروبية على 17 مركزًا في قائمة أفضل 25 دولة، والتغيير الأبرز هذا العام هو غياب اليابان التي حلت محلها كوريا الجنوبية – في الترتيب الرابع والعشرين - لأول مرة.
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