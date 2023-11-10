5 عوامل مؤثرة عند شراء شركة قائمة

MENAFN - Al-Anbaa) عندما يفكر معظم رواد الأعمال في بدء مشروع تجاري جديد، فإنهم يفكرون في بناء الشركة من الصفر، بيد أن هنالك العديد من التحديات عند البدء بهذه الطريقة بما في ذلك صعوبة تشكيل فريق العمل وبناء قاعدة من العملاء وتسويق المشروع التجاري لهم وإنشاء تدفق نقدي.



لذا يُعد شراء شركة قائمة أقل خطورة من إطلاق المشروع التجاري من الصفر. لأنه عندما تشتري شركة قائمة، لا يتوجب عليك إعداد إجراءات وأنظمة واستراتيجيات جديدة للشركة، إذ تمتلك الشركة القائمة بالفعل مسارا ناجحا لإدارة العمل.



قد يساعد شراء شركة قائمة في تحقيق أحلامك بسرعة في مجال ريادة الأعمال. ومع ذلك، يجب على رواد الأعمال المبتدئين تقييم هذه الفرصة بعناية لتجنّب أي مخاطر محتملة.



من خلال أخذ الوقت الكافي لمراجعة هذه العوامل الرئيسية الخمسة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرار مستنير عند اختيار الشركة الناشئة المثالية للاستثمار فيها.

5 عوامل يجب على رواد الأعمال مراعاتها عند شراء شركة قائمة

1- أهداف الشركة

- من الأفضل لأي شخص جديد في مجال شراء الشركات، التفكير في أهداف الشركة وفهم رؤيتها قبل أي شيء آخر.



- ينبغي وضع الصورة الأكبر في الاعتبار، ليس فقط للمشروع الذي يفكر فيه، ولكن نوع القائد الذي سيحتاج إلى أن يكونه وكيف سيدير الشركة التي اشتراها حديثًا.



- إذ إن الخوض في هذا الأمر دون امتلاك الرؤية السليمة يمكن أن يؤدي إلى أخطاء مكلفة.



- عندما تعرف بالفعل ما تريد تحقيقه على المديين القريب والبعيد، ستبدأ في تبني عقلية تطلعية من شأنها أن تساعدك ليس فقط على فهم المشهد ككل ولكن أيضًا على كيفية تعديل قراراتك لتحقيق أهداف عملك.



- إذا كانت فكرتك هي استخدام الشركة كمصدر للدخل فحسب، فقد يؤدي ذلك إلى الفشل وتكبد خسائر لا حصر لها.



- كن واضحًا بشأن ما تريد تحقيقه كصاحب عمل وتواصل مع شريك عملك أو الشخص الذي ستشتري منه الشركة.



2- الصناعة

- لا يتعلق شراء أي شركة بفهم خصوصيات وطبيعة الأنشطة اليومية فحسب، ولكن أيضًا بفهم الصناعة التي تعمل فيها هذه الشركة.



- سيعطيك تعلم المجال بعض الوضوح حول سبب تطلع المالك إلى بيع حصته في الشركة.



- قد تتعثر في الفرص غير المُستغلة أو حتى تدرك أن ظروف الصناعة تسير بثبات في مسار هبوطي.



- الأهم من ذلك، يتيح لك التعرّف على الصناعة أيضًا معرفة الكثير عن الأشخاص الذين ستعمل معهم.



- تذكر، بصفتك وافدًا جديدًا، ستحتاج إلى السيطرة على شركة لديها بالفعل شبكة راسخة من الموظفين والموردين والعملاء.



- كلما فهمت آلية عمل كل هذه الأشياء معًا، صار بإمكانك إعداد نفسك بشكل أفضل لأي تحديات غير متوقعة.



3- الشؤون المالية

- عندما يتعلق الأمر بالشركات القائمة، يجب على أي رائد أعمال أن يُولي اهتمامًا وثيقًا ببياناتها المالية ومعرفة كيفية تقييم الوضع المالي للشركة قبل أن يقدم عرضًا لشرائها.



- تساعد مراجعة البيانات المالية للشركة والتدفقات النقدية والبيانات المالية الأخرى مثل الميزانية العمومية للشركة ومقدار الديون التي قد تحملها، وكيفية توزيع الدخل بين جميع قنوات العمل؛ في الحصول على صورة أفضل للصحة المالية للشركة.



- بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى النظر فيما إذا كانت الشركة مُحدثة بملفاتها الضريبية، وما إذا كان المالكون قد كشفوا عن جميع المعلومات المالية المتاحة وكيف يديرون حساباتهم المالية مع مورديهم.



- ولأن هناك الكثير من الأعمال الورقية التي يجب القيام بها، فإنه يُنصح بالاستعانة بمستشار مالي أو محاسب لمساعدتك في العمل وتسليط الضوء على أي شكوك.



4- الفرص المستقبلية

- بصفتك رائد أعمال، يجب عليك التخطيط للمستقبل عند شراء شركة قائمة، ليس فقط لتحقيق الازدهار المالي ولكن أيضًا لضمان أنه مع بدء تغير المشهد الاستهلاكي، يمكن لشركتك الجديدة التكيف مع هذه التطورات.



- إن امتلاك الشركات هو أكثر من مجرد الحفاظ على الزخم والتأكد من رضا الموظفين.



- في حين أن هذا أمر مهم، فإن التطلع إلى الاحتمالات المستقبلية داخل السوق سيساعد في خلق أفكار جديدة.



- قد يؤدي ذلك إلى ابتكار طرق جديدة لحل المشكلات أو المساعدة في تنمية الأعمال والتكيف بسهولة مع التغييرات المفاجئة التي قد تحدث في سوق الشراء الاستهلاكي.



- تأكد من أن الشركة قد حددت حاجة أو مشكلة حقيقية داخل السوق المستهدف ولديها خطة لكيفية حلها.



- من المهم أيضًا فهم مدى تشبع السوق وما إذا كانت هناك إمكانية للنمو.



5- نقاط الضعف

- أخيرًا، هناك خطوة مهمة عند شراء شركة قائمة، وهي السؤال عن سبب قيام المالكين الحاليين ببيع الشركة، وما هي المبررات التي شاركوها معك ومع المشترين المحتملين الآخرين.



- ينبغي أن تسأل نفسك لماذا تفكر في شراء هذه الشركة وما هي أهدافك على المدى الطويل.

- تعرف على نقاط ضعف الشركة، كلما زادت معرفتك بالعمل وعامل "لماذا"، كانت الصورة التي يمكنك رسمها أفضل قبل تقديم عرض شراء.