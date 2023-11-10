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البرلمان الأوروبي يريد حظرا على الغاز المسال الروسي

11/10/2023 2:04:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب البرلمان الأوروبي الخميس بتطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة على موسكو وفرض حظر شامل على واردات الغاز المسال وغاز البترول المسال الروسي، وهو ما يمثل مكسبا بمليارات اليورو لروسيا.

وفي قرار تم تبنيه الخميس أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من الثغرات الموجودة في حزم العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

ويعتبرون أنه من الضروري أن يتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول مجموعة السبع لفرض حظر شامل على الواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.

وبحسب تقرير نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية نهاية أغسطس، زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بقيمة 5.29 مليار يورو، لصالح آلة الحرب الروسية.

لكن دولاً أوروبية أخرى تبدي تحفظا بسبب الخلل الذي قد يسببه مثل هذا الإجراء في سوق الغاز الأوروبية، التي قد ترتفع أسعارها بعد ذلك.

وفي هذا النص غير الملزم، يدعو النواب الأوروبيون إلى فرض حظر على واردات الماس من روسيا أو التي تقوم روسيا بإعادة تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعد الدول الـ27 حزمة جديدة من العقوبات، هي الثانية عشرة ستعرض على بساط البحث في اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.

ويفترض أن تتضمن هذه الحزمة الجديدة تدابير بشأن الماس.

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