الذهب يتجه لثاني تراجع أسبوعي بعد تصريحات باول

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي تميل للتشديد النقدي.

وبحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.74 دولار للأونصة، بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول أمس الخميس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1964.50 دولار.

ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع، وفقا لـ "رويترز".

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، أمس إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأميركية إلى الذروة.

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، ما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأميركي لسعر الفائدة في يونيو/حزيران من العام المقبل، بدلا من التوقعات السابقة لخفضه في مايو/أيار. وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضا إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهرين، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3% إلى 979.43 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهرا.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 857.61 دولار ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو/حزيران 2021. وارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.72 دولار.