الدولار يتجه لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في 3 أشهر

MENAFN - Al-Anbaa) يتجه الدولار لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة بعد أن حطم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومجموعة من مسؤولي البنك المركزي الأميركي توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقرت "بيتكوين" و"إيثر" بالقرب من أعلى مستوياتهما خلال عدة أشهر مع تجدد التكهنات حول الموافقة الوشيكة على صندوق لتداول "بيتكوين" في البورصة مما يبث حياة جديدة في الأصول الرقمية.

وقال عدد كبير من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي من بينهم باول أمس الخميس إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة ضد التضخم، وهي تعليقات رأتها الأسواق متشددة وأدت إلى ارتفاع العملة الأميركية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام عند 151.355 ين اليوم الجمعة ولامس أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وقالت تينا تينج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "كان خطاب باول متشددا للغاية وأثر ذلك حقا على المعنويات".

جاءت تصريحات مسؤولي المركزي الأميركي بعد أسبوع من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتعزيز التوقعات بأنها قد بلغت ذروتها مما تسبب في تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب ذلك.

ومع ذلك، استعاد الدولار مكانته هذا الأسبوع وفي طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3% مقابل الين، وهو أفضل أداء له منذ أغسطس/آب.

فيما يتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو تكبد خسائر أسبوعية 2.3% و1.75% على الترتيب مقابل الدولار، في أكبر انخفاض لهما منذ أشهر.

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.63615 مقابل العملة الأميركية بعد تراجعه لأدنى مستوى في أسبوع عند 0.6352 دولار في وقت سابق من الجلسة.

في حين سجل النيوزيلندي 0.5895 دولار في أحدث التعاملات بعد أن وصل أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.5886 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أما اليورو، فاستقر عند 1.06665 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2227 دولار. وكلاهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 0.6% و1.2% على الترتيب.

في غضون ذلك، استقرت "بيتكوين" أكبر عملة مشفرة في العالم قرب أعلى مستوياتها في 18 شهرا وتم شراؤها في أحدث التعاملات بمبلغ 36653 دولارا بعد أن بلغت ذروتها عند 37978 دولارا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2022.

أما إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة فقفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان إلى 2136.50 دولار.

وارتفعت أسعار الأصول الرقمية وسط تكهنات بشأن موافقة وشيكة على صندوق لتداول فوري لـ "بيتكوين" في البورصة تابع لشركة بلاك روك.