تراجع حجوزات السفر عالميا بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Anbaa) أظهرت بيانات لشركة فوروارد كيز لتحليل حركة السفر تراجع حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم منذ اندلاع أحدث صراع بين إسرائيل والفلسطينيين خاصة في الأميركتين مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وتراجع الطلب العالمي على السفر منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل التي قالت إنه أدى إلى مقتل 1400 في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ونفذت إسرائيل بعدها ضربات جوية وعمليات برية على غزة تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت أكثر من 10 آلاف.

وقال أوليفييه بونتي نائب رئيس قسم التحليلات في فوروارد كيز في بيان "هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يوميا على شاشات التلفزيون... هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى".

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأميركتين 10% في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل 3 أسابيع من الهجوم، وفقا لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.

كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة 9% في الفترة نفسها. وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية 5% في المتوسط عبر المناطق مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميا بعد الجائحة.

وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95% مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتبارا من أواخر أكتوبر/تشرين الأول انخفضت التوقعات إلى 88%.