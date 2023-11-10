باول الفيدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مجددا إذا وجد ذلك ملائما

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2%.

وقال باول في تصريحات معدة سلفا خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2% ليس مضمونا"، مضيفا "إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك".

تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأميركي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند أعلى مستوى له منذ 22 عاما، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددا، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف باول أنه على الرغم من "التزام" لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، "لسنا واثقين من أننا قد حققنا مثل هذا الموقف".

وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأميركي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.

ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5.25 و5.50%، فقد أشار مؤخرا إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي حافظ على قوته في الربع الثالث.

كما وجد أن مؤشر الوظائف "تباطأ في الأشهر الأخيرة لكنه بقي قويا، وظل معدل البطالة منخفضا".

ورجّح الأداء القوي للاقتصاد الأميركي أن يتم اللجوء إلى ما يسمى "الهبوط الناعم" الذي يتيح للاحتياطي الفيدرالي معالجة التضخم من دون إغراق الولايات المتحدة في الركود.

وفي حديثه الأربعاء، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بحذر، "ما يسمح لنا بالتعامل مع خطر أن تضللنا بيانات جيدة لبضعة أشهر، وخطر التشدد الزائد".

ويرى متداولون في السوق المالية أن هناك احتمالا بنسبة 90% بأن يصوت الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وفقا لبيانات من مجموعة "سي أم إي".

كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في فيلادلفيا باتريك هاركر، قال إن الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتَها، ومن غير المرجح أن يقوم المركزي برفع الفائدة مجددا.

وأشار هاركر، إلى أن الفيدرالي لن يقوم بخفض الفائدة على المدى القصير على الأرجح.

يُذكر أن الفيدرالي الأميركي قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي عند 5.5%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما.