أسعار النفط تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 41 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 80.42 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7% هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9% منذ الأسبوع الماضي. وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات هي أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية لكلا الخامين منذ انخفاض دام أربعة أسابيع من منتصف أبريل/نيسان إلى أوائل مايو/أيار.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الجمعة "خطر اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط يواصل التراجع".

وأضافت "لا يزال الصراع ينحصر داخل غزة على الرغم من المخاوف من تصاعده مع إبداء الدول العربية المجاورة استياءها".

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في أجزاء من شمال غزة لأربع ساعات يوميا رغم عدم وجود مؤشر على توقف كامل.

وبدأت المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة هذا الصراع تنحسر بينما تزايد القلق بشأن الطلب خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر/كانون الأول.

ومع ذلك، قال محللون في سيتي في مذكرة أمس الخميس إنهم يتوقعون تعافي الأسعار بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال سيتي "نتوقع أن تتماسك الأسعار، ونبقي على توقعاتنا للأسعار على المدى القريب مع الدعم المتوقع أن يأتي من الانتهاء من صيانة بعض المصافي والتحول في المخاطرة بالنسبة للمستثمرين بعد عمليات البيع الأخيرة".