تصديري الصناعات الهندسية يشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية لزيادة الصادرات

MENAFN - Al-Borsa News) شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بمعرض Africa Automotive Show -IATF 2023 وهو المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الأفريقي.

وأضافت حلمي في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم ، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي خاصة وأن الإنتاج المصري الهندسي يحظي بسمعة طيبة في أفريقيا ، مشيرة إلي أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلي افريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وأكدت أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.

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