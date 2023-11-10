طفرة نمو بقطاع الاتصالات تجذب المزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) طفرة نمو كبيرة حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري العام المالي الماضي جذبت المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية رغم التحديات العالمية، وفق بيانات رسمية.

وساهم النمو الإيجابي للقطاع في تحسن معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2022 ـ 2023 ، فبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية، بلغ معدل النمو بالقطاع 16.3% ، مدعوما بزيادة الصادرات الرقمية مسجلة 4.9 مليار دولار ، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة مهتمة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى إطار اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات فى مجال التعهيد العابرة للحدود.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في تصريح سابق ، إن صناعة التعهيد تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة المصرية، حيث تستهدف تعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة، ومضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وتوفير فرص عمل كثيفة للشباب المصري في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير الخدمات القائمة عليها، لتصل إلى 550 ألف متخصص، بعوائد تصديرية تصل إلى 9 مليارات دولار في 2026.

وتابع ، هناك خمس شركات في مصر يعمل بها نحو 26 ألفا من المتخصصين في مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء هذه الشركات حول العالم انطلاقا من مصر.

وقال وزير الاتصالات إن المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد وعلى رأسها وفرة المهارات التقنية والكوادر الشابة والتعدد اللغوي، وتنافسية تكاليف التشغيل وبيئة الأعمال الجاذبة والدعم الحكومي المتميز، دفعت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعهيد وتصدير الخدمات.

كما ساهمت في تحفيز الشركات المحلية والعالمية في مصر على توسيع نطاق أعمالها وخلق العديد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو في القطاع تصل إلى 16.3% ، والذي جعل منه مشاركاً قويا في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” أن قطاع الاتصالات في مصر هو أكثر القطاعات نموا كونه يقدم الكثير من فرص العمل لاتقتصر فقط على خريجي الهندسة والحاسبات فقط لكن تشمل خريجي الجامعات المصرية ككل.

وبحسب نتائج أعمال الدورة الثانية عشر للملتقى التوظيفي الذي نظمته ايتيدا في أكتوبر المنصرم ، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي شاركت بالملتقى التوظيفي 49 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات منهم 34 شركة عالمية و15 شركة محلية، والتي قدمت بدورها أكثر من 1100 فرصة عمل متاحة في مختلف مجالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، كما شارك أكثر من 4000 من الباحثين عن فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات بينما بلغ عدد طلبات التوظيف التي تقدموا بها خلال الملتقى 15231 طلب.

وعن مؤشرات الأدء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 105.1 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل 99.38 مليون مشترك في نفس الفترة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 5.63 مليون مشترك ، بمعدل انتشار 98.34 في المائة في أغسطس 2023.

وارتفع أيضا عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.58 مليون مشترك مقابل 11.59 مليون مشترك خلال الفترة المذكورة آنفا ، وذلك بمعدل انتشار 11.78 في المائة.

وبحسب التقرير ، زاد عدد مكاتب البريد في الجمهورية ليصل إلى 4451 مكتبا بنهاية أغسطس 2023 مقابل 4345 مكتبا خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وبلغ عدد السكان المخدومين بمكتب بريد 23989.13 شخصا بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل 24289.15 شخصا خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

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