Group-IB للأمن السيبراني تنفي اختراق أو تسريب بيانات من فوري

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في بيان لها، إنها استعانت بشركة Group-IB، وهى إحدى الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى، لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات.

وأضافت“فوري”:“وقد انتهت الشركة من فحص البنية التحتية لتطبيقات شركة فوري المستخدمة من قبل عملاء الشركة، وأكدت شركة Group-IB بناءا على فحصها للبنية التحتية بأنه لم يتم اختراقها أو تسريب بيانات منها وأنها آمنة تماماً لاستخدام الأفراد والمؤسسات، وتم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB”.

وأعلنت شركة فورى لمستخدميها بأنه بناءا على الفحص الذى قامت به شركة Group-IB فإنه لم يتم تسريب أية بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة أو أية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات وأن استخدام تلك التطبيقات آمن تماماً.

كما أكدت الشركة، أن سبب توقف تطبيق ماى فورى بالأمس هو الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق، وأنه مع هدوء التعامل ستعود كافة التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.

كما أعلنت الشركة أنها ستستكمل إجراءات التحقق مما نشر على المواقع المختلفة وذلك بعد اطمئنانها على سلامة البنية التحتية للتطبيقات المستخدمة من قبل الأفراد والمؤسسات.