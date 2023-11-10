Group-IB للأمن السيبراني تنفي اختراق أو تسريب بيانات من فوري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في بيان لها، إنها استعانت بشركة Group-IB، وهى إحدى الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى، لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات.
وأضافت“فوري”:“وقد انتهت الشركة من فحص البنية التحتية لتطبيقات شركة فوري المستخدمة من قبل عملاء الشركة، وأكدت شركة Group-IB بناءا على فحصها للبنية التحتية بأنه لم يتم اختراقها أو تسريب بيانات منها وأنها آمنة تماماً لاستخدام الأفراد والمؤسسات، وتم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB”.
وأعلنت شركة فورى لمستخدميها بأنه بناءا على الفحص الذى قامت به شركة Group-IB فإنه لم يتم تسريب أية بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة أو أية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات وأن استخدام تلك التطبيقات آمن تماماً.
كما أكدت الشركة، أن سبب توقف تطبيق ماى فورى بالأمس هو الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق، وأنه مع هدوء التعامل ستعود كافة التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.
كما أعلنت الشركة أنها ستستكمل إجراءات التحقق مما نشر على المواقع المختلفة وذلك بعد اطمئنانها على سلامة البنية التحتية للتطبيقات المستخدمة من قبل الأفراد والمؤسسات.
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