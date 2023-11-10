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القسام تعلن دك تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة أُسقطت من طائرة مسيرة

11/10/2023 10:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن دك تجمع لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل بعد استهدافه بقذيفة أُسقطت من طائرة مسيرة.
وأضافت القسام، عبر قناتها على تيليجرام، انها استهدفت دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وبين أنها دمّرت دبابة صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

وقالت الكتائب إنها قصفت تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.


وفي وقت سابق أعلنت الكتائب عن إطلاق رشقة صاروخية قصفت تل ابيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.


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