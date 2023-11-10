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عشرات الآلاف من الفلسطينيين ينزحون نحو جنوب قطاع غزة - فيديو

11/10/2023 10:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، عبر شارع صلاح الدين، سيراً على الأقدام أو محمولين على الأكتاف والكراسي المتحركة، دون مياه ولا طعام ولا وجهة محددة يأوون إليها.
وقالت الأمم المتحدة، في وقت مبكر من اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع، خلال 24 ساعة فضلاً عن إجلاء موظفي المنظمة من هذه المنطقة.


ولليوم الـ35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة.

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