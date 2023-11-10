Friday, 10 November 2023 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة الفلسطينية : نناشد بالتدخل لوقف المجازر بحق المستشفيات ومن بداخلها في غزة

11/10/2023 10:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بوقف المجازر بحق المستشفيات في غزة، ومن فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين.


وأضافت الكيلة، أن الكارثة التي تحدث في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، مضيفة أن مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره، دون أن يحسب الاحتلال حساباً للقانون ولا لأخلاق ولا لأعراف.


وأشارت إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى.
وأوضحت أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بإعدام من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية.


MENAFN10112023000208011052ID1107408090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث