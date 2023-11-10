الصحة الفلسطينية : نناشد بالتدخل لوقف المجازر بحق المستشفيات ومن بداخلها في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بوقف المجازر بحق المستشفيات في غزة، ومن فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين.



وأضافت الكيلة، أن الكارثة التي تحدث في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، مضيفة أن مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره، دون أن يحسب الاحتلال حساباً للقانون ولا لأخلاق ولا لأعراف.



وأشارت إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى.

وأوضحت أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بإعدام من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية.

