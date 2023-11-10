ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيداً منهم 4506 أطفال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 اكتوبر الماضي، ارتفع إلى 11078 شهيداً، بينهم 4506 أطفال.
وبينت الوزارة أن حصيلة جرحى الغارات الإسرائيلية حتى الآن بلغت 27490 جريحاً، و 2700 بلاغ عن مفقودين، منهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.
وأضافت أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا، وتدمير 53 سيارة إسعاف.
ونوهت الوزارة إلى أن الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.
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