ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيداً منهم 4506 أطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 اكتوبر الماضي، ارتفع إلى 11078 شهيداً، بينهم 4506 أطفال.

وبينت الوزارة أن حصيلة جرحى الغارات الإسرائيلية حتى الآن بلغت 27490 جريحاً، و 2700 بلاغ عن مفقودين، منهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.



وأضافت أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا، وتدمير 53 سيارة إسعاف.



ونوهت الوزارة إلى أن الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

