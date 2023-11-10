Friday, 10 November 2023 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيداً منهم 4506 أطفال

11/10/2023 10:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 اكتوبر الماضي، ارتفع إلى 11078 شهيداً، بينهم 4506 أطفال.

وبينت الوزارة أن حصيلة جرحى الغارات الإسرائيلية حتى الآن بلغت 27490 جريحاً، و 2700 بلاغ عن مفقودين، منهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.


وأضافت أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا، وتدمير 53 سيارة إسعاف.


ونوهت الوزارة إلى أن الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

MENAFN10112023000208011052ID1107408089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث