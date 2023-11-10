الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس في غزة.
وتشن قوات الاحتلال غارات متزامنة على عدد من مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية.
وتعمدت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، استهداف مستشفيات القطاع، حيث ارتقى ما لا يقل عن 13 شهيداً في مجمع الشفاء الطبي بعد استهدافه.
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