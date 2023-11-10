انتشال حوالي 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

انتشال حوالي 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي
التاريخ
11/10/2023 10:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، عن انتشال جثث حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، استهدفها صباح اليوم الجمعة.
واستهدفت قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على القطاع مدارس تأوي نازحين، منها مدرسة أسامة بن زيد ومدرسة الفاخورة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
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