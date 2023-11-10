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انتشال حوالي 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

11/10/2023 10:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، عن انتشال جثث حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، استهدفها صباح اليوم الجمعة.
واستهدفت قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على القطاع مدارس تأوي نازحين، منها مدرسة أسامة بن زيد ومدرسة الفاخورة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.





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