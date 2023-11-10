ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد شهداء موظفي الوكالة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى 100 شهيد.



وقال لازاريني، عبر منصة "إكس": "أكثر من 100 موظف تابعين للوكالة، أكد استشهادهم في شهر واحد".



وأضاف: "آباء، معلمون وممرضات، أطباء، وموظفو الدعم"، مضيفا: "الأونروا والفلسطينيون في حداد".



وتابع: "هذا دمار... إنهاء هذه المأساة يحتاج إلى وقف إطلاق النار الإنساني الآن".

وكانت الأونروا قد أعلنت، الخميس، استشهاد 7 من موظفيها في قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط.

