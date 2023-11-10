نتنياهو: سنبقى في غزة ولن نعطيها لقوى خارجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل" ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.



وجاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وقال رؤساء البلديات لنتنياهو، إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى "عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر مقاوم فلسطيني".

ورد نتنياهو بالقول أن "قوات جيش الاحتلال ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية".

وقال إنه "ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين".

