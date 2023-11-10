بعد انسحاب ريال مدريد.. صراع رباعي إنجليزي للفوز بصفقة مبابي

بعد تراجع نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع النجم الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أبدت عدة فرق إنجليزية رغبتها في التعاقد مع النجم الفرنسي.

وسيصبح بإمكان مبابي التوقيع لأي فريق يريده في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف 2024 المقبل، في الوقت الذى أشارت فيه تقارير إلى أن الفريق الملكي لا ينوى تقديم عروض له وقرر صرف النظر عن التوقيع معه.

وأشارت إذاعة "كادينا سير" وفقاً لليوم السابع، إلى مبابي الذي كان الهدف الرئيسي للنادي في سوقي الانتقالات الأخيرين، قد تم إغلاق مسلسل التعاقد معه، ولن يلاحقه في سوق الانتقالات المقبل، مهما كان الوضع التعاقدي للنادي.

وذكرت مجلة "فور فور تو" أن كلا من تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يمكن أن يقدموا عروضا لضم كيليان مبابي، الذي سيدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان في يناير، بعد تقارير تفيد بأن ريال مدريد لن ينتقل للاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وكان من المتوقع أن يوقع اللاعب على تمديد عقده لمدة عام واحد مع باريس سان جيرمان مع ضمان بيعه في عام 2024.

وذكرت تقارير أخرى أن مبابي لن يوقع عقدًا جديدًا، لكنه سيتنازل بدلاً من ذلك عن مكافأة الولاء الضخمة المدرجة في عقده مع باريس سان جيرمان.





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