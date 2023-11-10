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قبل مواجهة فالنسيا غداً السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.. نجم ريال مدريد مصاب باكتئاب

11/10/2023 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الجمعة عن أسباب الاكتئاب الذي أصاب نجم الفريق الموهبة أردا جولر قبل مواجهة فالنسيا، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال“لسوء الحظ، أصيب أردا جولر قبل مباراة براجا، وما زالت آلام الإصابة تزعجه، إنها ليست خطيرة، ولكنه مكتئب بسبب طول فترة غيابه".

وأضاف أنشيلوتي: "إصابته الأولى كانت عبارة عن تمزق في غضروف الركبة، وأجرى اللاعب عملية جراحية، ومن الطبيعي أن يتعرض لمشاكل عضلية أثناء التعافي".

ودعم كارلو اللاعب التركي الشاب، قائلاً: "ينتظرك مستقبل باهر ومشرق، لأنك لاعب موهوب".

واصل: "أتفهم حزن أردا جولر، كانت لي تجربة مشابهة، لقد ابتعدت عن الملاعب لمدة سنتين عندما بلغت 21 عامًا، وبعدها كانت لي مسيرة جيدة، لذلك ليس لدي شك بشأن أردا جولر".


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