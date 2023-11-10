ينظمه اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.. نصف ماراثون آسيا للرجال والسيدات ينطلق غداً في دبي

ينطلق صباح يوم غد السبت سباق "نصف ماراثون آسيا" للعموم "رجال وسيدات"، في "مرسى دبي فستيفال سيتي"، الذي ينظمه اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الآسيوي، ويشارك فيه عدد من العدائين والعدّاءات المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 من مختلف دول العالم يمثلون 20 دولة.

ويتضمن الحدث، إلى جانب السباق الرئيسي، 3 سباقات مجتمعية، لمسافات ميل و5 كم و21 كم.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى تفاصيل إقامة الفعاليات في مؤتمر صحفي صباح اليوم في مجلس دبي الرياضي، بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وأكد سعيد حارب ترحيبه بالوفود المشاركة، موضحاً أن المجلس هو المظلة الداعمة لكافة الألعاب الرياضية وليس لعبة بعينها فقط.

وقال: "ألعاب القوى تحظى باهتمام ومشاركة كبيرة في فعالياتها، وهو ما نتطلع له في نصف الماراثون الآسيوي؛ إذ تضيف إقامة السباق في منطقة "دبي فستيفال" والمناطق المحيطة بها قيمة كبيرة للحدث، ونتمنى للاتحادين الآسيوي والإماراتي التوفيق، وتحقيق إنجازات أكبر لهذه اللعبة، وحريصون على التعاون لإنجاح هذه الجهود، ونتمنى للمشاركين الاستفادة من الفعاليات".

وأثنى سعيد حارب على جهود سعادة اللواء دحلان الحمد، في الارتقاء بألعاب القوى آسيوياً وعالمياً، بوصفه مثالاً للفخر على صعيد القيادات التي كرست نفسها لخدمة هذه الرياضة، ومساندته المستمرة لجهود الإمارات في ألعاب القوى في السابق والآن ومستقبلاً، لتحقيق النجاح على كافة الأصعدة، والتميز في إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة.

وأكد سعادة اللواء دحلان الحمد، أن القناعة الكاملة والثقة الكبيرة بقدرة دبي على إنجاح الحدث، كانت وراء اختيار الإمارات لاستضافة السباق القاري بالمشاركة الكبيرة من 20 دولة.

وأضاف: "ننقل إلى الإمارات تحيات عائلة ألعاب القوى الآسيوية، ونتوجه بالتهنئة للاتحاد على تنظيم بطولة نصف الماراثون، وواثقون بأن تنظيم الفعاليات في الإمارات يتوج بالنتائج الجيدة، وقد تابعنا جاهزية كافة الجوانب المرتبطة بإقامة الحدث، ونتطلع إلى أن يسهم في تعزيز الخطة المستقبلية للنهوض بهذه الرياضة في آسيا".

وأكد فهد عبدالله بن جمعة، دعم مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، لإقامة الفعاليات، لافتا إلى جهود الاتحاد في تشكيل فرق العمل لتنظيم الحدث وفق أعلى وأفضل المعايير.

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