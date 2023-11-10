زايد وقيادة المشاريع الاستراتيجية

في عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسدت الرؤية الاستراتيجية بإيمان بأن التنمية والتقدم يجب أن يخدم الجميع، حيث أسس مشاريع استراتيجية بغاية تحقيق التنمية وتطوير الخدمات، لتلبية احتياجات الشعب وتحقيق رفاهيتهم من خلال نهضة استراتيجية في مجالات التطوير والتقدم.

«إننا ننفق كل دخلنا من أجل التنمية، من أجل التقدم، وإن الثروة هي حق للجميع، وتتحول إلى مشروعات، إلى تلبية كل ما يحتاج إليه الشعب». تعكس هذه المقولة التزام الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بتوجيه الثروة الوطنية نحو تنفيذ مشاريع تنموية محددة، لضمان الازدهار والتقدم المستدام للشعب.



في سياق التعليم على سبيل المثال، أكد القائد المؤسس: «إننا نوفر التعليم للشباب هنا وفي الخارج، ونحن نوفر لهم المصانع لاكتساب الخبرة والتدريب». هنا رسمت رؤية مشروع استراتيجي، لضرورة تطوير المعرفة والتعليم لتمكين الشباب وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لمستقبل مشرق، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، شجع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على القفز إلى المستقبل، مؤكداً ضرورة تحقيق الأولويات في تنفيذ المشاريع. سأل سموه إحدى الطالبات قائلاً: «إنني أريد أن أسمع منك رأيك بصراحة في الاتحاد. إن الصراحة يجب أن تكون رائدنا؛ لأننا أصحاب مصير واحد»، فقالت الطالبة: «نريد أن نسهم في مشروعات الخدمة العامة»، فرد الشيخ زايد: «إن الدولة فعلاً تحتاج إلى تضافر كل الجهود، ونحن نرحب بذلك، وأنا أطلب من معالي وزير التربية أن يدرس إمكانية تحقيق ذلك». هنا نجد التحفيز والتشجيع على المشاركة الفعالة في مشاريع الخدمة العامة، بما يعكس التفاني في تحقيق الرفاهية الشاملة.

«إن الخدمات سوف تصل إلى كل مواطن أينما كان دون أن يتحمل مشقة الانتقال؛ لأن ذلك هو واجب الدولة الذي تسعى إليه. إن كل البرامج العامة التعليمية والصحية، ومشروعات الطرق والكهرباء سوف يلمسها المواطن في القرى والمدن، وفي المناطق المأهولة والنائية على حد سواء. لقد كرست جهودي من أجل راحة المواطنين وسهرت لراحة الصغير والكبير وراحة المرأة والرجل؛ لأن راحتهم هي راحتي، وسعادتهم هي سعادتي، وكل ما يفرحهم يفرحني، وكل ما يؤلمهم يؤلمني. وسوف يكون مستقبل هذا الوطن مشرقاً بإذن الله. إنني أرجو أن يقطف كل مواطن ثمار العمل». هذه المقولة تبرز التفاني في تقديم الخدمات العامة بشكل متساوٍ وموجه إلى جميع شرائح المجتمع، وتؤكد أن المشاريع الاستراتيجية للتطوير تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.



كانت مشاريع رحلات الفضاء في نظر القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، تعبيراً عن إيمان عميق بعظمة الله وقدرته الفائقة. كان يفرح أن للعرب دوراً عظيماً في هذه المشاريع والأبحاث الريادية، وكان يتطلع بتفاؤل وثقة إلى تقدم هائل يتحقق في مشاريع الفضاء على أيادٍ إماراتية، فكان يفتخر برؤية استباقية، بأن سيكون للإمارات دور كبير في دعم ورعاية هذه المشاريع الطموحة. ونلمس ذلك من قوله: «إن رحلات الفضاء يفخر بها كل إنسان على وجه الأرض؛ لأنها تجسد الإيمان بالله وقدرته، ونحن نشعر كعرب بأن لنا دوراً عظيماً في هذا المشروع وهذه الأبحاث، ونحن فخورون بالتقدم الهائل في علوم الفضاء».

في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية، أعلن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عن أهمية تكاتف الجهود والتعاون، قائلاً: «يجب علينا أن نستفيد في كل مشروعاتنا المستقبلية من دروس الماضي»، يمضي الشيخ زايد إلى الاستفادة من التجارب والخبرات السابقة ويعتبرها ركيزة أساسية لتحقيق النجاح في المشاريع الجديدة.

وفي سياق التطلعات المستقبلية والرؤية الواسعة للمشاريع الاستراتيجية المستقبلية، شدد القائد المؤسس على ضرورة النظر إلى التعاون بين الأمم بوصفه واجباً، وأوضح أنه يعكس استثمار الموارد لخدمة السلام والتنمية، قائلاً: «إن كل تعاون يخدم السلام والتعاون معناه استثمار موارد كبيرة كانت ستكون معدومة بالنسبة للعالم».

نجد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قيادته خطة التنمية الاستراتيجية لم يغفل عن أي محور وطني يستهدف التوجيه الحكيم والتفاني في خدمة الشعب، من مشاريع التنمية والتطوير إلى تحقيق رفاهية الشعب وتقدمه، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتحقيق التنمية المستدامة.