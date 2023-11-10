المركز الوطني للأرصاد: طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية - شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ، يضطرب أحياناَ مع نشاط السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:56 المد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزرالثاني عند الساعة 05:42.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 80 25

دبي 34 23 80 25

الشارقة 34 22 75 20

عجمان 35 24 80 25

أم القيوين 34 21 80 25

رأس الخيمة 33 20 70 20

الفجيرة 32 25 65 30

العـين 34 23 65 20

ليوا 35 22 85 30

الرويس 34 22 85 40

السلع 31 23 80 30

دلـمـا 32 27 85 40

طنب الكبرى 32 28 85 40

طنب الصغرى 32 28 85 40

أبو موسى 31 28 80 50.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز