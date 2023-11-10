كيميش في تشكيلة ألمانيا لوديّتي تركيا والنمسا وغياب نوير وموسيالا

استدعى المدرب يوليان ناغلسمان لاعب وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش إلى قائمة المنتخب الألماني الذي يخوض مباراتين وديتين في نوفمبر الحالي أمام تركيا والنمسا، استعداداً لكأس أوروبا في كرة القدم صيف 2024 في ألمانيا.

وكان كيميش سافر مع المنتخب للمشاركة في وديتين أمام المنتخبين الأميركي والمكسيكي بالولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، لكنه شعر بتوّعك ولم يلعب في المباراتين.

ويعود إلى التشكيلة أيضاً سيرج غنابري بعد تعافيه من كسر في ذراعه. وشارك غنابري بديلاً لفترة وجيزة خلال فوز بايرن على غلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء، في أول مباراة له بعد تعافيه.

واستدعى ناغلسمان، وهو المدرب السابق لبايرن الذي استلم مهمة قيادة "دي مانشافت" خلفاً للمُقال هانزي فليك في سبتمبر، لاعبَين لم يسبق لهما المشاركة مع المنتخب، هما حارس مرمى لايبزيغ يانيس بلاسفيش ومهاجم فيردر بريمن مارفن داكش، في إطار تجربة الخيارات قبيل كأس أوروبا.

وقال مانويل نوير الذي كان حارساً لمرمى ألمانيا عندما ظفرت بكأس العالم 2014، إن هذه المباريات جاءت "في وقت مبكر جداً"، إذ يسعى اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً إلى استعادة لياقته الكاملة إثر عودته إلى بايرن الشهر الماضي بعد عام من الغياب بسبب الإصابة.

كما يغيب زميله في بايرن جمال موسيالا عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أمام غلطة سراي، لحلّ بدلاً منه لاعب وسط بوروسيا دورتموند فيليكس نميشا.

وتلعب ألمانيا مع تركيا في 18 نوفمبر في برلين، قبل السفر إلى فيينا لمواجهة النمسا بعد ثلاثة أيام. وقد تأهل المنتخبان التركي والنمسوي بالفعل إلى البطولة القاريّة المرتقبة العام المقبل.

وقال ناغلسمان "أنا سعيد للغاية بهاتين المباراتين. ستكون هناك عواطف وأجواء رائعة".

وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الألماني:

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، يانيس بلاسفيش (لايبزيغ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: روبن غوزنس (أونيون برلين)، بنجامن هنريخس (لايبزيغ)، ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، ماليك تياو (ميلان الإيطالي)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)، يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال غروس (برايتون الإنجليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، كاي هافرتس (أرسنال الإنجليزي)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، يوزوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند)، لوروا سانيه (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)

الهجوم: مارفن داكش (فيردر بريمن)، نيكلاس فولكروغ (بوروسيا دورتموند)، سيرج غنابري (بايرن ميونخ)، توماس مولر (بايرن ميونيخ).

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