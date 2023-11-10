الملياردير البريطاني جيم راتكليف يقترب من شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد الانجليزي

يتجه الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الى اتمام عملية شراء حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، بحسب ذكرت تقارير صحافية الجمعة.

ومن المتوقع ان تدفع شركة إينيوس التي يملكها راتكليف 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل حصة توازي حوالي 25 في المئة من النادي العريق، اضافة الى توليه جزءا هامًا من إدارة عمليات كرة القدم في النادي.

ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام الصفقة، الا انّ شبكة بي بي سي قالت إن ذلك قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكانت عائلة غلايزر التي تملك غالبية أسهم النادي قد اعلنت في نوفمبر الماضي انّها تبحث عن "بدلاء استراتيجيين" لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها امكانية بيع النادي.

وقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني وراتكليف عرضين بحدود 5 مليارات دولار، الا انّ ذلك جاء دون سقف توقعات عائلة غلايزر.

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