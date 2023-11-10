توتنهام يخسر خدمات الثنائي جيمس ماديسون والهولندي فان دي فين حتى العام الجديد

كشف المدرب الأسترالي لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الاسترالي أنج بوستيكوغلو الجمعة أنّ الثنائي جيمس ماديسون والهولندي ميكي فان دي فين سيغيب حتى بداية العام الجديد.

وتعرّض المدافع الهولندي الدولي لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن وصانع الألعاب الدولي ماديسون في كاحل قدمه اليسرى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة التي خسرها ضد الجار والضيف تشلسي 1-4 الإثنين.

وشهدت المباراة ايضًا طرد الثنائي الارجنتيني كريستيان روميرو (33) والايطالي ديستيني أودوغي (55) في الخسارة الاولى للفريق اللندني في الدوري هذا الموسم، مما سيفقد بوستيكوغلو العديد من خياراته البارزة في مواجهة مضيفه ولفرهامبتون السبت.

وقال بوستيكوغلو "من العدل أن نقول إن شيئا ما حدث بعد يوم الاثنين"، مضيفا "من الواضح أن إصابة ميكي بتمزق في الفخذ، علمنا أنها كانت قوية إلى حد ما، ربما تستغرق شهرين كي يعود في العام الجديد".

وتابع "حالة ماديسون أسوأ بكثير مما كنا نعتقد. لقد خرج مصابًا في الكاحل ولم يكن الأمر جيدًا في اليوم التالي، لذلك أرسلناه لإجراء فحص بالأشعة. وايضا قد يعود حتى العام الجديد".

وكان توتنهام الذي تراجع الى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، اكدّ في وقت سابق اليوم انسحاب ماديسون من تشكيلة المنتخب الانكليزي التي ستخوض هذا الشهر غمار تصفيات كأس أوروبا 2024.

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