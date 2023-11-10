نتانياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى بعد الحرب ولن نعطيها لقوى خارجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتانياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.
وقال رؤساء البلديات لنتانياهو إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى "عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي" وفق روسيا اليوم.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن "قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية".
وقال نتانياهو لرؤساء بلديات غلاف غزة أنه "ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10112023000110011019ID1107407926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.