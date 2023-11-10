نتانياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى بعد الحرب ولن نعطيها لقوى خارجية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتانياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وقال رؤساء البلديات لنتانياهو إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى "عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي" وفق روسيا اليوم.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن "قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية".



وقال نتانياهو لرؤساء بلديات غلاف غزة أنه "ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين".

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