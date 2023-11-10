انتشال 50 قتيلاً من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي

أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال حوالي 50 قتيلاً من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن "حوالي 50 شهيدا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح اليوم".

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة للشهر الثاني إلى أكثر من 11 ألف قتيل و2700 مفقود.

وصرح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي بأن 260 فلسطينيا قضوا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء تواصل غارات إسرائيل.

وأفاد القدرة بأن إجمالي حصيلة القتلى في غزة وصلت إلى 11078 من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف أن الجهات الحكومية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل غارات إسرائيل من بينهم 1500 طفل.

وحذر القدرة من أن مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع "أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة" نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأوضح أن 198 من الكوادر الصحية قتلوا في غارات إسرائيلية فيما جرى تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.