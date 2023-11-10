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بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

11/10/2023 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بياناً عسكرياً، قالت فيه إنها استهدفت تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل).
وأضاف البيان، أن الاستهداف تم بالصواريخ الموجهة وحقق إصابات مباشرة.


وتاليا نص البيان كما ورد:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة. ‏
‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 10-11-2023 م ‌‎ ‎
‏ 25 ربيع الثاني 1445 هـ

MENAFN10112023000208011052ID1107407244

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