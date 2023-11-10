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الجهاد الإسلامي: الاحتلال سيجد نفسه مرغماً على صفقة تبادل أسرى

11/10/2023 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، إن الاحتلال هو الذي يماطل في موضوع المحتجزين.


وبين الهندي، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة، إن الاحتلال سيجد نفسه مضطراً ومرغماً على صفقة تبادل أسرى.


ونوه إلى أن مسألة إدارة قطاع غزة بعد هذه الحرب تخص الشعب الفلسطيني وحده.


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