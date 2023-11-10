الجهاد الإسلامي: الاحتلال سيجد نفسه مرغماً على صفقة تبادل أسرى

الجهاد الإسلامي: الاحتلال سيجد نفسه مرغماً على صفقة تبادل أسرى
التاريخ
11/10/2023 8:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، إن الاحتلال هو الذي يماطل في موضوع المحتجزين.
وبين الهندي، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة، إن الاحتلال سيجد نفسه مضطراً ومرغماً على صفقة تبادل أسرى.
ونوه إلى أن مسألة إدارة قطاع غزة بعد هذه الحرب تخص الشعب الفلسطيني وحده.
MENAFN10112023000208011052ID1107407243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.