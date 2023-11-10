الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 355 قتيلاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي آخر في معركة وسط قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان له، اليوم الجمعة، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب يهوناتان اسحق سيمو 21 سنة من حقول تسور مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل متأثراً بجراحه اليوم بعد إصابته في معركة وسط قطاع غزة بتاريخ 8 تشرين الثاني.
بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ 7 تشرين الأول إلى 355 قتيلا.
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