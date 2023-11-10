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الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 355 قتيلاً

11/10/2023 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي آخر في معركة وسط قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان له، اليوم الجمعة، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب يهوناتان اسحق سيمو 21 سنة من حقول تسور مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل متأثراً بجراحه اليوم بعد إصابته في معركة وسط قطاع غزة بتاريخ 8 تشرين الثاني.
بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ 7 تشرين الأول إلى 355 قتيلا.





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