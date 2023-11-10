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الأمن العام: سنبقى معاً فوق أرضنا كأشجار الزيتون متشابكين - صور

11/10/2023 8:10:23 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، صوراً لرجال الأمن، خلال تنظيم الفعاليات والمسيرات الشعبية، التي انطلقت في عدة محافظات، بعد صلاة الجمعة، دعماً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال على القطاع.
وقالت المديرية في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر فيسبوك :"جمعتنا، ووطننا، وأهلنا في جمعة خامسة من التعبير والتضامن في إطار من الالتزام والتعاون والاحترام".
وأضافت :"سنبقى معا فوق أرضنا، كأشجار الزيتون متشابكين، وكأشجار النخيل شامخين... حفظكم الله الوطن وحفظ الوطن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة".


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