وول ستريت جورنال: أميركا تشكك بقدرة الاحتلال بالقضاء على حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي، أن المراحل الأكثر تعقيداً من الحرب على غزة ربما لم تبدأ بعد.
وقالت الصحيفة نقلا عن الضابط:" كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب.
وبين أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة الاحتلال على تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس.
ونوه الى حملة الإحتلال قد تلحق ضررا بحركة حماس وبنيتها، لكنها لن تستطيع القضاء على "ايديولوجيتها".
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