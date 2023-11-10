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وول ستريت جورنال: أميركا تشكك بقدرة الاحتلال بالقضاء على حماس

11/10/2023 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي، أن المراحل الأكثر تعقيداً من الحرب على غزة ربما لم تبدأ بعد.
وقالت الصحيفة نقلا عن الضابط:" كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب.
وبين أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة الاحتلال على تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس.


ونوه الى حملة الإحتلال قد تلحق ضررا بحركة حماس وبنيتها، لكنها لن تستطيع القضاء على "ايديولوجيتها".

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