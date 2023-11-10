تدني شعبية نتنياهو و44% من الإسرائيليين مع احتلال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نتائج استطلاع جديد، لمعرفة اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي إزاء التطورات الجارية بشأن الحرب على غزة ومدى تأثر شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإخفاق الكبير إبان عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الماضي.

ووجد القائمون على الاستطلاع، وهو الرابع الذي تجريه شركة "لازار للبحوث"، بناءً على طلب "معاريف" خلال الشهر الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في شعبية وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، زعيم حزب معسكر الدولة (يمين- وسط) المنضم للائتلاف حديثًا، في مقابل تراجع شعبية رئيس الوزراء نتنياهو إلى أدنى المستويات.



وأجاب 52% ممن شملهم الاستطلاع على سؤال "من الأجدر بتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية؟" لصالح غانتس، مقابل 49% في استطلاع الأسبوع الماضي، بينما يعتقد 26% فقط أن نتنياهو هو الأجدر بهذا المنصب (حصل نتنياهو الأسبوع الماضي على 27%). وفي الوقت ذاته عجز 22% عن الإجابة.



ومن خلال التحليل الكيفي (النوعي) للعينة المشاركة، وجد فريق الاستطلاع أن 53% ممن صوتوا لصالح حزب "الليكود" في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 يتمسكون بنتنياهو، بينما انتقلت أصوات 24% ممن منحوا أصواتهم لحزب السلطة في آخر انتخابات إلى غانتس، وفشل 23% من ناخبي "الليكود" في تحديد شخص بعينه.



وانتقل 2% فقط من أصوات ناخبي "معسكر الدولة" إلى نتنياهو، وبقي 98% على موقفهم الداعم لغانتس، والذي يعد حاليًا من أصحاب القرار داخل ما يسمى "كابينت الحرب"، والذي يضم نتنياهو ومعه وزير الدفاع يوآف غالانت.

