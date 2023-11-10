مقتل جندي إسرائيلي في غزة مما يرفع حصيلة القتلى إلى 38 منذ بدء الاجتياح البري

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي خلال المعارك شمال غزة الليلة الماضية، بما يرفع عدد جنوده القتلى بالمعارك البرية إلى 38.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52، قتل خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن 38 جنديا منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة أواخر أكتوبر.

وكشفت صحيفة عبرية، الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت صحيفة“يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية:“أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء”.

وأضافت:“الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات”.