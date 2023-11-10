مقتل جندي إسرائيلي في غزة مما يرفع حصيلة القتلى إلى 38 منذ بدء الاجتياح البري

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي خلال المعارك شمال غزة الليلة الماضية، بما يرفع عدد جنوده القتلى بالمعارك البرية إلى 38.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52، قتل خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة الليلة الماضية.
وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن 38 جنديا منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة أواخر أكتوبر.
وكشفت صحيفة عبرية، الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.
وقالت صحيفة“يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية:“أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء”.
وأضافت:“الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات”.
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