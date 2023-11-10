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جماهير شعبنا في الضفة تشيع جثامين شهدائها الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بالأمس

11/10/2023 8:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شيع آلاف المواطنين في مدينة جنين، الجمعة، جثامين 14 شهيدا سقطوا برصاص جيش الاحتلال أمس الخميس.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية
.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام ومجازر.

وألقيت عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء جنين ومخيمها وقرى وبلدات المحافظة، مؤكدة أن هذه المجازر والإرهاب لن تثني شعبنا عن المقاومة والتصدي للاحتلال والمستعمرين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي باتجاه وسط مدينة جنين، ومن ثم الى داخل المخيم، قبل أن يصل الى مقبرة الشهداء في المخيم، حيث ووري الثرى هناك 8 من الشهداء، فيما جرى نقل 6 شهداء إلى مسقط راسهم في موزعين كالتالي: بلدة برقين شهيدان، وبلدة اليامون شهيدان، وبلدة عانين شهيد، ومدينة نابلس شهيد.



في نابلس، شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عزمي حطاب إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.


وفي بيت لحم ، شيّعت جماهير شعبنا جثمان الشهيد الطفل محمد علي عزية (17 عاما) الى مثواه الأخير، في مقبرة مخيم عايدة شمال بيت لحم.

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