جماهير شعبنا في الضفة تشيع جثامين شهدائها الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بالأمس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شيع آلاف المواطنين في مدينة جنين، الجمعة، جثامين 14 شهيدا سقطوا برصاص جيش الاحتلال أمس الخميس.
وردد المشاركون في التشييع الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية
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كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام ومجازر.
وألقيت عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء جنين ومخيمها وقرى وبلدات المحافظة، مؤكدة أن هذه المجازر والإرهاب لن تثني شعبنا عن المقاومة والتصدي للاحتلال والمستعمرين.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي باتجاه وسط مدينة جنين، ومن ثم الى داخل المخيم، قبل أن يصل الى مقبرة الشهداء في المخيم، حيث ووري الثرى هناك 8 من الشهداء، فيما جرى نقل 6 شهداء إلى مسقط راسهم في موزعين كالتالي: بلدة برقين شهيدان، وبلدة اليامون شهيدان، وبلدة عانين شهيد، ومدينة نابلس شهيد.
في نابلس، شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عزمي حطاب إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وفي بيت لحم ، شيّعت جماهير شعبنا جثمان الشهيد الطفل محمد علي عزية (17 عاما) الى مثواه الأخير، في مقبرة مخيم عايدة شمال بيت لحم.
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