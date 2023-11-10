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الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتوهج بجائزة جديدة

11/10/2023 8:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، توهجه، بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ، عن شهر أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي.

وحصد محمد صلاح الجائزة مستفيداً من تسجيله 5 أهداف في 3 مباريات، حيث سجل ثنائية أمام برايتون وإيفرتون بخلاف هدف أمام نوتنغهام فورست.

وجاء ذلك وفقًا لتصويت الجماهير والمعايير المتبعة لاختيار الأفضل في كل شهر بعدما تنافس مع كل من دوغلاس لويس لاعب استون فيلا الإنجليزي، ومبيومو لاعب برينتفورد، وبيدرو نيتو لاعب ولفرهابمتون، وديكلان رايس لاعب أرسنال، وروميرو مدافع توتنهام.

وإجمالاً سجل محمد صلاح 10 أهداف في 16 مباراة بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الجاري، واستعاد النجم المصري بريقه بهذه الجائزة بعدما حل في المركز 11 بسباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، كأضعف تصنيف له آخر 5 سنوات.

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول أمام برينتفورد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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