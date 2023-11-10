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أقيمت النسخة الأولى منها في 1948.. شعلة الألعاب البارالمبية 2024 تنطلق من المهد في بريطانيا

11/10/2023 8:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال منظمون اليوم الجمعة إن مسيرة شعلة دورة الألعاب البارالمبية 2024 المقبلة ستنطلق في بلدة ستوك ماندفيل البريطانية حيث أقيمت النسخة الأولى منها في 1948 تحت إشراف طبيب المخ والأعصاب لودوفيج جوتمان.

وقال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في مؤتمر صحفي "نريد أن تنطلق شعلة الدورة البارالمبية من المكان الذي ولدت فيه."

وبعد ذلك سيتناوب 24 رياضيا بريطانيا على حملها وفي منتصف نفق القنال الإنجليزي سيتولى 24 رياضيا فرنسيا حملها بالتناوب حتى الوصول إلى كاليه في البر الفرنسي.

وفي فرنسا بعد ذلك سيتم إيقاد 11 شعلة أخرى وستلتقي جميعها عند الوصول إلى باريس قبل مراسم افتتاح الدورة في العاصمة الفرنسية في 28 أغسطس المقبل.

وأصبح جوتمان الألماني المولد مواطنا بريطانيا في 1945 ونظم أول دورة ألعاب للمعاقين من محاربي الحرب العالمية الثانية بعد ذلك بثلاثة أعوام في ماندفيل.

وجميع المشاركين في الدورة الأولى كانوا يعانون من إصابات في النخاع الشوكي وشاركوا على كراسي متحركة.

وستقام الدورة البارالمبية خلال الفترة ما بين 28 أغسطس
والثامن من سبتمبر
2024. وستقام مراسم الافتتاح في ساحة الكونكورد بعد استعراض الوفود المشاركة في شارع الشانزليزيه الشهير.

أما الدورة الأولمبية الصيفية للأسوياء فستقام خلال الفترة ما بين 26 يوليو
و11 أغسطس
2024.

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