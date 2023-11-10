ولي عهد السعودية يؤكد وجوب وقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

على وجوب وقف التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع المحاصر منذ أكثر من 4 أسابيع داعيا الى إيقاف الحرب في غزة.

وشدد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته في افتتاح القمة السعودية الأفريقية في الرياض اليوم الجمعة، على إدانة المملكة لكل ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات.

وأكد الأمير محمد بن سلمان "ندين ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان" إلى إيقاف الحرب في غزة".

وأكد بن سلمان " إدانة المملكة لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني."

وتستضيف الرياض غدا السبت القمة العربية الطارئة برئاسة السعودية لبحث الوضع في قطاع غزة.

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