طيران الإمارات تفتتح العرض الجوي لمعرض دبي للطيران 2023

تعرض طيران الإمارات في معرض دبي للطيران أسطولها التجاري والتدريبي الكامل، الذي يتكون من أحدث طائرات الناقلة الإيرباص A380 المحدّثة، والبوينج 777-300ER التي غيرت قواعد اللعبة، وطائرتي التدريب اللتين تستخدمهما أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: "دياموند Diamond DA42-VI"، و"سيروس Cirrus SR 22"، بالإضافة إلى طائرة الأعمال "إمبراير Embraer Phenom 100". وسوف تظهر طائرتا طيران الإمارات 777-300ER وA380 بالكسوة الجديدة.

وتحتوي طائرة الإيرباص A380 التي ستظهر في المعرض، على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى التصاميم الداخلية المحدثة في جميع المقصورات. وهي من أوائل الطائرات العشر التي اكتملت عملية تحديثها في إطار برنامج التحديث المستمر الذي تنفذه طيران الإمارات بقيمة 2 مليار دولار.

ويستقبل جناح طيران الإمارات جميع زوار معرض دبي للطيران، ويضم عدداً من أقسام الناقلة. ومن أبرز المعروضات هذا العام تجربة الموظفين وتبدأ التجربة بتدريب طاقم الطائرة، حيث تعرض البيئة الحافلة بالألعاب داخل طائرات الإمارات للزوار لمحة عن تجارب المحاكاة المستقبلية، ما يوفر نهجاً متطوراً للتعلم وتطوير مهارات الخدمة. ويحظى الزوار أيضاً بإلقاء نظرة أولية على تجربة تأهيل الموظفين الجدد في مجموعة الإمارات.

ويضم الجناح أيضاً منتجات متجر طيران الإمارات الرسمي للبيع، بما فيها نماذج الطائرات وغيرها من لوازم الطيران والسفر. كما يعرض حصرياً، ولأول مرة نموذج طائرة الإيرباص A350 للبيع.

وتعرض أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أحدث طائراتها وأكثرها تقدماً، وهي طائرة "دياموند Diamond DA42-VI" التي تسلمتها هذا العام، بالإضافة إلى طائرتها ذات المحرك الواحد "سيروس Cirrus SR 22". وسوف يتواجد المدربون لتقديم معلومات للزوار حول برنامج التدريبي العالمي المعتمد في الأكاديمية، التي تُعدّ أحدث مرافق طيران الإمارات، والتي تعمل على تلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة الطيران العالمية من الطيارين التجاريين المهرة.

كما تُعرض رحلة عملاء طيران الإمارات المستقبلية في جناح خاص، وهي عبارة عن تجربة مطار معززة خالية من العوائق للمسافرين، ومتاحة باستخدام القياسات الحيوية المتقدمة بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومطارات دبي.

وتفتتح طيران الإمارات العرض الجوي بعد ظهر اليوم الأول من معرض دبي للطيران بتحليق خاص يضم طائرة إيرباص A380 وطائرة بوينج 777 بأحدث ألوان وكسوة الناقلة، وينضم إليهما الناقلات التجارية الإماراتية المشاركة. ويلي ذلك فريق "فرسان الإمارات" للعروض الجوية.



